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Журналист назвал главное российское оружие против танков Abrams

Forbes: Украина потеряет еще больше танков Abrams из-за действий войск РФ

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Mindaugas Kulbis/AP

Украинские войска продолжат терять на поле боя американские танки M1 Abrams из-за действий российских военных. Об этом заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Западные танки Challenger 2, Leopard 2 b, M1 Abrams являются приоритетными целями для российских войск. По данным издания, к данному моменту ВСУ потеряли три из 31 Abrams, поставленных Украине, по крайней мере еще один был поврежден.

В настоящее время российские противотанковые управляемые ракеты являются главным оружием против Abrams, что говорит о необходимости оснащения этих танков системой предупреждения о ракетном нападении, но есть и другие способы уничтожения боевых машин.

«Система лазерного обнаружения, возможно, спасла два Abrams, ставших жертвами «Корнетов» или аналогичных ракет. Но это не предотвратило бы другие потери. И это не предотвратит того, что почти наверняка произойдет в ближайшие недели и месяцы ... потери от мин, артиллерии и, возможно, даже от других танков», — написал он.

Экс отметил, что Abrams М1 — крепкий танк, но он не более неуязвим, чем любой танк в этом конфликте. «Привыкайте видеть подбитые и брошенные Abrams на Украине», — заключил обозреватель издания.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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