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В Курской области работает система ПВО, граждан призывают к спокойствию

Старовойт: система ПВО работает в Курске и Курском районе

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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

В Курской области вновь работают силы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

В ночь на 14 марта власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорилось в сообщении правительства региона.

До этого стало известно, что в Курской области вводится смс-оповещение местных жителей при чрезвычайных ситуациях, которое они будут получать в случае опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Решение принято с учетом текущей обстановки в этой граничащей с Украиной области.

Ранее школьников двух районов Курской области перевели на дистанционное обучение.

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