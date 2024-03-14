Глава минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что, по его мнению, нет угрозы для России со стороны Запада. Об этом он заявил а ходе своего выступления на телеканале GB News во время визита в Польшу,

Представитель Великобритании особенно указал на безответственность в высказываниях о ядерном оружии и выразил убеждение, что российские войска должны быть выведены с украинской территории.

Шэппс также отметил, что, по его мнению, угрозы существуют для Украины, Польши и других государств к западу от них.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не планирует направлять военнослужащих на Украину. При этом в Хельсинки допустили удар ВСУ финским оружием по территории РФ.

При этом в Вашингтоне не видят необходимости в новых ядерных испытаниях в США. Заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) Фрэнк Роуз подчеркнул, что по законам США необходимо поддерживать готовность к подобным испытаниям на случай, если американский президент отдаст соответствующее распоряжение. Роуз добавил, что в Белом доме пока не дали точный ответ по поводу возможности нарастить ядерные арсеналы Соединенных Штатов, данный вопрос находится в стадии изучения.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.