Два беспилотника атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали поселок Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Два беспилотника украинской армии «совершили падение с последующей детонацией», написал губернатор.

Гладков рассказал, что в результате первого взрыва загорелась кровля дома, были выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет. На место прибыли пожарные расчеты.

Второй БПЛА сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом. Пострадавших нет, добавил он.

До этого власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об опасности атаки БПЛА. Он подчеркнул, что средства ПВО приведены в готовность.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.