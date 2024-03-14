В Курской области ожидают атаки БПЛА

Власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в заявлении.

Позднее губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил об опасности атаки БПЛА. Он подчеркнул, что средства ПВО приведены в готовность.

В главном управлении МЧС по Белгородской области заявили, что на территории региона объявлена ракетная опасность.

До этого стало известно, что в Курской области вводится смс-оповещение местных жителей при чрезвычайных ситуациях, которое они будут получать в случае опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно информации регионального правительства, смс и push-уведомления будут приходить круглосуточно, также будет происходить перехват телевизионного сигнала. Местным жителям порекомендовали соблюдать спокойствие и быть внимательными, при обнаружении обломков беспилотников не подходить к ним и не касаться, так как они могут оказать взрывоопасными, а звонить в 112 с указанием локации нахождения БПЛА.

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