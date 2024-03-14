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В Финляндии резервисты увольняются из армии из-за конфликта на Украине

Verkkouutiset: конфликт на Украине привел к увольнению из армии Финляндии

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Sergei Grits/AP

Конфликт на Украине спровоцировал массовые увольнения из финской армии. Такой информацией поделилось издание Verkkouutiset.

После того, как глава минобороны Антти Хяккянен высказал идею о запрете выхода из резерва, подача заявок на переход на гражданскую службу стала более распространенной практикой.

Автор материала отметил, что «конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, также способствовал увеличению числа выходов из резерва».

По словам Микко Рейонена, руководителя Центра альтернативной гражданской службы, в 2022 году был установлен рекорд: 3800 финнов вышли из резерва. В текущем году уже поступило 1700 заявлений, из которых 1400 только за февраль.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не планирует направлять военнослужащих на Украину. При этом в Хельсинки допустили удар ВСУ финским оружием по территории РФ.

18 января финский политик Александр Стубб заявлял, что его страна может выступить в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной.

Стубб отмечал, что для достижения мира на Украине требуются международные мандаты, а не двусторонние отношения.

Ранее в Финляндии задержали нелегально пересекшего границу мигранта.

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