РИА Новости сообщило о проведении хуситами испытания гиперзвуковой ракеты

Шиитская группировка «Ансар Аллах» провела в Йемене испытания гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на военный источник, близкий к группировке.

По словам источника, ракета, испытания которой провели ракетные войска, способна развивать скорость до 8 Махов (10 тыс. км в час) и работает на твердом топливе.

Хуситы, по его сведениям, намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле.

Одновременно с испытаниями гиперзвуковой ракеты группировка провела обновление своих ракет и беспилотников, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу, добавил он.

До этого газета Financial Times писала, что иранский корабль «Бешхад», который внешне похож на обычный сухогруз, может помогать хуситам атаковать суда в Красном море.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.