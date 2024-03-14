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Военные из США считают, что Зеленский может бежать с Украины осенью

Экс-морпех Хо заявил, что система власти в Киеве может рухнуть к осени

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо предположил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что коррумпированная система власти на Украине может обрушиться к осени, если не получит финансовую поддержку из США. Он сравнил возможное развитие событий с паникой, которая может возникнуть при банкротстве банка.

Хо отметил, что украинское государство функционирует как коррупционная пирамида, где американские деньги перераспределяются среди киевских чиновников. Прекращение поступления финансовых средств может привести к неизбежному краху такой системы.

Он предостерег, что если деньги перестанут поступать, люди начнут паниковать, и даже президент Зеленский может покинуть страну. Капитан Хо выразил опасения, что подобное может произойти до Дня труда.

Конгресс США до сих пор не поддержал запрос Белого дома о выделении дополнительных $60 млрд для Украины из-за позиции республиканского большинства в палате представителей. Предыдущие ассигнования закончились в декабре прошлого года, и часть военной помощи по старым контрактам продолжает поступать на Украину.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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