Пираты захватили грузовой корабль у берегов Сомали

Группа пиратов захватила грузовое судно у берегов Сомали. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, на борт корабля поднялись 20 вооруженных людей и взяли его под свой контроль. В морской охранной фирме Ambrey уточнили, что грузовое судно шло под флагом Бангладеш. Оно направлялось из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Впоследствии военно-морская миссия Европейского союза (ЕС) Atalanta подтвердила информацию о нападении пиратов на корабль. Соответствующее заявление появилось в аккаунте миссии в социальной сети X (бывший Twitter).

«Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш», — говорится в публикации.

Иные подробности о произошедшем пока не уточняются. В том числе это касается состояния членов экипажа грузового судна.

12 марта телеканал Al Jazeera сообщил, что движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по американскому кораблю Pinocchio. В момент атаки судно находилось в акватории Красного моря.

За день до этого Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании заявило о нападении на корабль недалеко от побережья Йемена. Инцидент произошел на расстоянии 71 морской мили к юго-западу от порта Салиф.

Ранее журналисты выяснили, как атаки хуститов на корабли в Красном море повлияли на перевозки грузов.