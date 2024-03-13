Российский прапорщик рассказал, как вытащил с поля боя БМП Bradley и вертолет

Ремонтно-эвакуационная бригада ВС РФ вывезла с поля боя подбитый вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил прапорщик Виталий Косякин, передает ТАСС.

«Довольно-таки интересный эпизод был. Долгий, почти сутки. Два крана снимали винты. Ставили его на трал. И вытаскивали», — уточнил Косякин на видео, которое распространило Минобороны РФ.

Боец отметил, что эвакуировали поврежденную боевую машину ночью, на открытой местности, с максимальным соблюдением всех мер предосторожности. Когда противник, до которой оставалось 15-17 км, заметил исчезновение вертолета, было уже слишком поздно. Огонь украинские военные открыли уже после того, как солдаты ВС РФ с вертолетом покинули опасный участок.

Прапорщик обратил внимание, что до этого его группе уже удавалось эвакуировать с поля боя технику противника. В качестве примера он привел БМП Bradley с полным боекомплектом.

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