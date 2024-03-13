Названа возможная цель уничтожения ЗРК Patriot российскими войсками

Российские войска уничтожают системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы начать наступление на линии фронта. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев.

В частности, эксперт обратил внимание на вывод из строя зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и танков. По его словам, таким образом Вооруженные силы РФ пытаются расчистить путь для армейской авиации.

«Они готовят наступление, для этого и нужны все штучные уничтожения [ЗРК] Patriot, танков и так далее», — сказал Карасев.

Политолог добавил, что обычные системы ПВО не могут ничего противопоставить российским самолетам. Речь идет о воздушных судах, способных нести и сбрасывать управляемые авиационные бомбы.

В связи с этим ВС РФ нацелились на комплексы американского производства, которые могут достать их авиацию. Однако из-за потери средств ПВО украинским войскам придется «оголить» некоторые зоны на поле боя, резюмировал эксперт.

13 марта российское министерство обороны сообщило об уничтожении ЗРК Patriot в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По данным ведомства, западную технику засекли на территории Харьковской области.

Ранее в США рассказали, чем Украине грозит уничтожение систем противовоздушной обороны.