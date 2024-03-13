В Дании планируют обязать женщин служить в армии

Правительство Дании намерено распространить обязательную службу в армии на женщин. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на премьер-министра королевства Метте Фредериксен.

Журналисты отметили, что вместе с этим власти страны хотят продлить срок службы в армии до 11 месяцев. В настоящее время призывники обязаны служить четыре месяца, уточняется в публикации.

Кроме того, датское руководство планирует в целом увеличить количество призывников. Как следует из официальной статистики, сейчас обязательную службу в Вооруженных силах Дании проходят около 4,7 тыс. граждан. По словам главы правительства, Копенгаген рассчитывает увеличить их число как минимум до пяти тыс. человек.

В то же время Фредериксен обратила внимание, что власти королевства распорядились увеличить расходы на оборону в 2024 году. Теперь траты на соответствующие нужды составляют 2,4% ВВП.

Глава военного ведомства Дании Троельс Лунд Поульсен, в свою очередь, назвал примерные сроки вступления в силу закона для изменения системы призыва граждан. Если документ будет принят, он начнет действовать только в 2026 году.

Ранее в Дании рассказали о причинах задержки обучения украинских пилотов.