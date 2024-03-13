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В США активизировали обучение военных борьбе с дронами

Business Insider: американских солдат начали активно обучать борьбе с дронами

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Gene Blevins/Global Look Press via ZUMA Press

В американской армии с осени 2023 года активизировали обучение солдат навыками борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает издание The Business Insider.

Для военнослужащих организовали двухнедельные курсы в штате Оклахома, где обучали идентифицировать и уничтожать вражеские дроны. На этом направлении командиры решили сделать акцент из-за «растущей угрозы беспилотников» в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке.

Американские солдаты осваивают оборудование для борьбы с беспилотниками Drone Buster и Smart Shooter. Первая система — это элемент радиоэлектронной борьбы. Smart Shooter — винтовка со специальной оптикой.

До этого стало известно, что США запланировали в ближайшие годы вооружиться тысячами беспилотников. Отмечается, что данную программу планируется осуществлять в рамках проекта «Репликатор», который предполагает противодействие массовому производству БПЛА китайской стороной.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» уничтожили значительную часть артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой.

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