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Кадыров рассказал о боях «Ахмата» с пытавшимися прорвать границу бойцами ВСУ

Кадыров: батальон «Ахмат» вел бои с солдатами ВСУ, пытавшимися прорвать границу

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» вели бои против военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорвать границу России. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«ВСУ были разбиты батальоном «Запад-Ахмат» МО РФ», — написал он.

Согласно информации главы региона, наступление на Харьковском направлении велось с использованием тяжелой военной техники. В бою также принимали участие другие подразделения российских Вооруженных сил.

«Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление», — подчеркнул он.

Глава Чеченской Республики особо оценил работу воздушной разведки, операторов беспилотных летательных аппаратов и сил артиллерии, отметив, что по позициям украинской армии наносились быстрые и четкие удары.

До этого Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» «накрыли» на Харьковском направлении группу операторов дронов ВСУ.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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Операция на Украине
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