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Угроза опасности атаки БПЛА отменена в Воронежской области

Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Угроза опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал он.

Иной дополнительной информации и комментариев не приводится.

Некоторое время назад Гусев объявил, что в Воронежской области включили сигналы воздушной тревоги в связи с потенциальной атакой беспилотников.

Незадолго до этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области за последние сутки обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей. Помимо того, российское Министерство обороны докладывало, что 13 марта над Белгородской и Воронежской областями средства ПВО уничтожили семь беспилотников.

Ранее в Курской области внедрили смс-оповещения при ЧС с участием БПЛА.

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