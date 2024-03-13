Угроза опасности атаки БПЛА отменена в Воронежской области

Угроза опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал он.

Иной дополнительной информации и комментариев не приводится.

Некоторое время назад Гусев объявил, что в Воронежской области включили сигналы воздушной тревоги в связи с потенциальной атакой беспилотников.

Незадолго до этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области за последние сутки обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей. Помимо того, российское Министерство обороны докладывало, что 13 марта над Белгородской и Воронежской областями средства ПВО уничтожили семь беспилотников.

Ранее в Курской области внедрили смс-оповещения при ЧС с участием БПЛА.