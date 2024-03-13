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Американские солдаты тренируются стрелять по воздушным шарам

BI: солдаты США готовятся противостоять дронам, стреляя по воздушным шарам

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Shutterstock

Солдаты Вооруженных сил Соединенных Штатов готовятся противостоять дронам, стреляя по воздушным шарам. Об этом сообщает газета Business Insider.

Издание сообщает, что с октября 2023 года сотни американских военнослужащих прошли обучение на военной базе Форт Силл, выполнив курс по выявлению и уничтожению БПЛА.

«Но вместо того, чтобы сбивать коммерческие дроны и тратить при этом сотни долларов или больше на каждую цель, военные выступили против обычных (воздушных) шаров», — сообщает издание.

Один из организаторов курса заявил, что если солдаты способны попадать по шару на ветру в штате Оклахома, где находится Форт Силл, то они способны справиться и с дронами вероятного противника.

До этого российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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