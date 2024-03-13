В Финляндии прокомментировали пролет российского бомбардировщика

Российский бомбардировщик, пролетевший около берегов Финляндии, не подозревается в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает Yle со ссылкой на пограничную службу и Министерство обороны Финляндии.

Отмечается, что ВВС Финляндии совершили патрульный полет из-за появления российского бомбардировщика.

Ранее стало известно, что истребители Eurofighter ВВС Германии, принимающие участие в миссии НАТО по надзору за воздушным пространством над Балтийским морем, были задействованы из-за российского Ил-20.

Также сообщалось, что российские Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили во вторник, 12 марта, плановые полеты. Как сообщили в Минобороны России, полеты прошли над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей.

Министерство обороны России отмечало, что все полеты российской военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что дальняя авиация России пополнится самолетами «на новых принципах».