В зоне СВО заметили трелевочный трактор с зенитной пушкой АЗП-57

Гусеничный трелевочный трактор ТДТ-55, оснащенный зенитной пушкой АЗП-57 калибра 57 мм, заметили в зоне проведения спецоперации. На фотокарточку боевой машины обратил внимание Telegram-канал «Артиллерия».

«ТДТ-55 никогда в жизни и не думал, что к нему принайтуют 57-мм автоматическую зенитную пушку АЗП-57», — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, трактор якобы использовался штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». На фотокарточке, прикрепленной к публикации, заметно, как к машине присоединена пушка.

Уточняется, что первоначально ТДТ-55 разработали для вывозки и штабелирования среднего и крупного леса. Таким образом, машина с турбодизельным двигателем может применяться для работы в трудных лесных условиях.

Некоторое время назад министерство обороны сообщало, что российские войска с начала нынешнего года уничтожили не менее 40 зенитных ракетных пусковых установок разного типа Вооруженных сил Украины и не менее 20 радаров ПВО к ним.

Ранее Швеция поставила Украине зенитки 1932 года.