Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности

Министерство обороны США готово поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, чем они поставлялись Киеву на данный момент. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников американской администрации.

Отмечается, что Украина неоднократно просила США поставить ракеты ATACMS дальностью до 290 км для ударов по Крымскому полуострову. При этом администрация президента США Джо Байдена отказывала Киеву, говоря о том, что вооруженные силы США сами нуждаются в подобных ракетах.

По данным WSJ, теперь Пентагон готов предоставить дальнобойные ATACMS, так как теперь США могут использовать новые высокоточные ракеты PrSM. При этом неизвестно, одобрит ли поставки сам Байден.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока у руководства страны нет никаких объявлений по поводу возможных поставок баллистических ракет ATACMS на Украину.

Ранее в ЦРУ рассказали, чем Украине грозит отсутствие помощи со стороны США.