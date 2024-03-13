Житель села в Курской области умер в больнице после обстрела ВСУ

Житель села Кульбаки в Курской области скончался в больнице в результате обстрела 10 марта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор принес соболезнования родным и близким мужчины.

ВСУ несколько раз обстреливали регион. 12 марта они в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. По словам Старовойта, один местный житель получил контузию. Врачи Глушковской центральной районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется.

В этот же день российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России за ночь уничтожили около 60 украинских беспилотников.