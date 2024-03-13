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Росгвардия рассказала об артиллерийских ударах по украинским ДРГ в ночь на 12 марта

Росгвардия: артиллеристы уничтожили 30 бойцов ДРГ в ночь с 11 на 12 марта

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Станислав Красильников/РИА Новости

Росгвардия прокомментировала на своем сайте попытку проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ночь с 11 на 12 марта в Белгородскую область.

«В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через государственную границу в Белгородскую область», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате действий артиллерийских подразделений Росгвардии «уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета».

В ночь и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Ранее в ВСУ признали, что не смогут долго продержаться против ВС РФ без боеприпасов.

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