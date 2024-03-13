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Украинский политик сообщил об остром дефиците живой силы в ВСУ

Политик Василец: Запад думает, кем заменить потерянных бойцов ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается острый дефицит живой силы. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец. По его словам, Запад не устраивают похищенные с улиц и брошенные в окопы мирные украинцы, поэтому в странах НАТО всерьез задумываются, кем заменить выбывших из строя военнослужащих ВСУ.

«И поэтому сегодня мы, разумеется, наблюдаем, как различные лидеры ЕС, а также британцы, американцы думают, как же все-таки использовать регулярную армию Североатлантического альянса в каком-то таком прокси-формате, который не приведет к прямому столкновению с Россией, к участию в ядерной войне», — отметил Василец.

Отсюда, по его словам, в медийном поле возникают воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

27 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании, обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV сообщил, что Украине не нужны французские военные.

Ранее луганская школьница написала открытое письмо Макрону.

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