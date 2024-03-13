В Минобороны Украины рассказали, зачем нужна мобилизация

Мобилизация на Украине необходима, чтобы заменить 330 тысяч военных, находящихся на поле боя. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на украинское оборонное ведомство.

«Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — говорится в публикации.

В МО Украины уточнили, что новобранцы должны будут компенсировать потери в рядах ВСУ, а также быть способными выполнять другие военные задачи в зависимости от ситуации на передовой.

До этого депутат украинского парламента Руслан Горбенко говорил, что призывать в ряды ВСУ парламентариев Рады неэффективно и бессмысленно.

По его словам, в случае мобилизации депутатов призывного возраста их наберется максимум 180 человек. Вопрос о возможной символичности такого шага он отверг, заявив, что «мы говорим об эффективности».

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.