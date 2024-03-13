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В Минобороны Украины рассказали, зачем нужна мобилизация

Минобороны Украины: мобилизация нацелена на замену 330 тысяч истощенных военных

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Мобилизация на Украине необходима, чтобы заменить 330 тысяч военных, находящихся на поле боя. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на украинское оборонное ведомство.

«Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — говорится в публикации.

В МО Украины уточнили, что новобранцы должны будут компенсировать потери в рядах ВСУ, а также быть способными выполнять другие военные задачи в зависимости от ситуации на передовой.

До этого депутат украинского парламента Руслан Горбенко говорил, что призывать в ряды ВСУ парламентариев Рады неэффективно и бессмысленно.

По его словам, в случае мобилизации депутатов призывного возраста их наберется максимум 180 человек. Вопрос о возможной символичности такого шага он отверг, заявив, что «мы говорим об эффективности».

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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