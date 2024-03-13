Губернатор Воронежской области уточнил число дронов, которые атаковали регион за сутки

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области за последние сутки обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По данным оперативных служб, пострадавших и значительных повреждений после атак не зафиксировали. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется, отметил Гусев.

13 марта российские системы ПВО пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории России. Так, за ночь за ночь на территории России сбили 58 украинских дронов.

Накануне российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Shot опубликовал фото с последствиями атаки дронов на рынок в Воронеже.