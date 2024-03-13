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Дрон ВСУ попал в жилой дом в Белгороде

Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

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Shutterstock

Вооруженные сил Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами город Белгород, один из них врезался в жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате детонации дрона самолетного типа об многоэтажный дом, никто не пострадал. При этом в нескольких квартирах выбило окна, у здания повреждены фасад и кровля. Также от взрывной волны повредились окна в двух соседних с этим домом образовательных учреждениях.

Второй украинский БПЛА упал в реку. Обошлось без последствий.

Губернатор заверил, что в настоящее время на местах ЧП работают оперативные службы.

В этот же день Гладков сообщал, что российская система ПВО сбила дроны над селами Графовка и Призначное.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

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