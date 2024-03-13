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Пленный солдат ВСУ рассказал об иностранцах в украинской армии

Пленный Водян: отрядом наемников в 59-й бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США командовал отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

«Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их (отряда наемников. — «Газета.Ru») бывший командир, и он приехал повидаться с ними», — поделился военнопленный.

До этого Водян рассказывал, что в одной из иностранных бригад, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, служит «истинный ариец» из Германии.

Военнопленный отметил, что в бригаде «арийца» были наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, и у каждого из них был заключен контракт с ВСУ. Водян добавил, что иностранцы не любят брать на боевые задания украинцев, выбирая для комплектования подразделений опытных специалистов из стран НАТО, прошедших Ирак и Афганистан.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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