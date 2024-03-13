Губернатор Рязанской области назвал причину крупного пожара на нефтезаводе

Пожар на рязанском нефтезаводе начался из-за атаки дрона. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы», — добавил он.

Пожар произошел на территории нефтезавода в Рязанской области утром 13 марта. Площадь пожара на рязанском нефтезаводе — 100 квадратных метров, сообщал Telegram-канал Baza. Сейчас спасатели тушат огонь. Источник в оперативных службах также заявлял, что предположительная причина пожара — падение беспилотника.

В результате пожара пострадало два человека, которых отвезли в больницу. По данным источника ТАСС, пациенты попали к ним в состоянии средней степени тяжести. Их поместили в отделение травматологии.

Накануне российские регионы подверглись еще более массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.