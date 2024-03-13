В Ленобласти сбили украинский беспилотник

Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к нефтезаводу в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, производство работает в штатном режиме. Пострадавших и разрушений от упавшего беспилотника не зафиксировали. Последствия в месте падения локализовали и устранили, отметил Дрозденко.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись еще более массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.