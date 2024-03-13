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Стали известны подробности отхода ВСУ из Невельского в ДНР

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ ушли из Невельского, оставив западное оружие

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Inna Varenytsia/Reuters

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли из населенного пункта Невельское в регионе, оставив при этом западные гранатометы и другие виды вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

«При бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок — это гранатометы западного производства», — рассказал Кимаковский.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Юг» российских войск взяли под контроль населенный пункт Невельское в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, в районах сел Новомихайловка ДНР и Белогоровка ЛНР российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По итогу столкновений украинские войска лишились до 350 бойцов, двух танков, четырех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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