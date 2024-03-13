Губкинский городской округ подвергся атаке трех украинских беспилотников

По Губкинскому городскому округу Белгородской области был нанесен удар тремя украинскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Губкинский округ атаковали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Первый дрон повредил линии газоснабжения в селе Богословка.

Второй беспилотник упал вне населенного пункта недалеко от Богословки.

Третий дрон попал в дерево в частном секторе города Губкина. В результате взрыва в домах были выбиты окна и повреждены фасады.

Губернатор отметил, что все оперативные и аварийные службы работают на местах. После наступления светлого времени суток будет продолжен подомовой обход.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в Белгородской области.

Ранее над Воронежской областью сбили беспилотник.