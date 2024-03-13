Посол РФ в Польше заявил об информации о том, что на Украине воюют польские добровольцы

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил о наличии сведений о том, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют добровольцы из Польши. Об этом сообщает газета «Известия».

Дипломат отметил, что польские власти никогда не признавали, что их военнослужащие присутствуют на территории Украины. Имеются сведения, что в боевых действиях на украинской стороне участвуют некие польские добровольцы, однако о них никакой официальной информации нет, а данные, которые опубликованы в СМИ, чрезвычайно ограничены.

При этом, ссылаясь на проведенные в Польше опросы, российский посол подчеркнул, что польское общество не настроено воевать непонятно за что за пределами своей страны. И польским политикам приходится считаться с этими взглядами.

До этого в США объявили о продаже ракет Польше примерно на $3,7 млрд. Речь идет о 21 высокоточной крылатой ракете AGM-158B-2 JASSM, 745 авиационных ракетах класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM средней дальности и 232 AIM-9X Sidewinder Block II малой дальности.

Ранее спикер сейма Польши заявил, что отправит жену на фронт.