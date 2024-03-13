Взрыв произошел в городе Сумы

На Украине произошел взрыв в городе Сумы. В этот момент работали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медиа.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога продолжает действовать в регионе.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

В то же время над Воронежской областью сбили беспилотник.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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