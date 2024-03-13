Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрыв произошел в городе Сумы

На Украине в городе Сумы произошел взрыв

close
100%
Shutterstock

На Украине произошел взрыв в городе Сумы. В этот момент работали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медиа.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога продолжает действовать в регионе.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

В то же время над Воронежской областью сбили беспилотник.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами