Истребители ВВС ФРГ подняли в воздух над Балтикой из-за российского Ил-20

Истребители Eurofighter ВВС Германии, принимающие участие в миссии НАТО по надзору за воздушным пространством над Балтийским морем, были задействованы из-за российского Ил-20. Об этом сообщается в заявлении ВВС Германии, опубликованном в социальных сетях.

«Сегодня истребители Eurofighter из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой выполнили очередное задание», — говорится в сообщении. Представители ВВС Германии утверждают, что Ил-20 был обнаружен без плана полета и активации транспондера.

С 1 марта ВВС Германии оказывают поддержку Латвии, Литве и Эстонии в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности воздушного пространства на восточном фланге. С момента присоединения балтийских стран к НАТО двадцать лет назад союзные государства регулярно направляют самолеты в этот регион. Изначально патрулирование осуществлялось истребителями Phantom F-4F с аэродрома Шяуляй в Литве. С 2014 по 2023 год авиабаза Эмари в Эстонии была базой для немецких истребителей Eurofighter. В настоящее время из-за ремонтных работ на аэродроме Эмари ВВС используют аэродром Лиелварде в Латвии.

До этого министерство обороны России утверждало, что все полеты российской военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.