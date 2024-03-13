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В США заявили, что российская РЭБ на фронте эффективно выводит из строя аппаратуру ВСУ

NYT: российские средства РЭБ на фронте эффективно выводят из строя аппаратуру ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами на линии боевого соприкосновения из-за неспособности противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает издание New York Times (NYT).

По данным газеты, средства РЭБ, которыми располагает российская армия, после многих лет оттачивания их возможностей, стали одним из самых грозных видов оружия Москвы. Они эффективно выводят из строя электронную аппаратуру ВСУ.

В статье отмечается, что российские военные обладают значительным количеством оборудования, которое подавляет сигналы ВСУ, передавая их на тех же частотах с большей мощностью. В то же время украинская сторона испытывает нехватку не только живой силы и боеприпасов, но и серьезно уступает армии России по дронам.

До этого вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что системы РЭБ становятся все меньше и активно адаптируются для машин.

Ранее министр обороны РФ Шойгу поручил усилить группировку войск «Центр» средствами РЭБ.

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