ВСУ увеличат численность погранвойск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность пограничных войск Украины будет увеличена. Соответствующее заявление было опубликовано офисом президента Украины.

«Будем увеличивать численность пограничных войск с учетом текущих задач», — пояснил украинский лидер.

Подчеркивается, что соответствующая программа действий уже согласована, однако что она предполагает, не уточняется.

До этого Зеленский заявил, что на Украине строят три линии обороны длиной две тысячи километров.

При этом 6 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оборонительные линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне продвижения российские войск смещаются в «неправильном направлении».

По его словам, Россия продолжает продвигаться на запад с территории Донбасса, поэтому пришло время дать украинской армии необходимые средства для обороны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.