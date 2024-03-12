Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ увеличат численность погранвойск

Зеленский: ВСУ увеличат численность погранвойск

close
100%
Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность пограничных войск Украины будет увеличена. Соответствующее заявление было опубликовано офисом президента Украины.

«Будем увеличивать численность пограничных войск с учетом текущих задач», — пояснил украинский лидер.

Подчеркивается, что соответствующая программа действий уже согласована, однако что она предполагает, не уточняется.

До этого Зеленский заявил, что на Украине строят три линии обороны длиной две тысячи километров.

При этом 6 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оборонительные линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне продвижения российские войск смещаются в «неправильном направлении».

По его словам, Россия продолжает продвигаться на запад с территории Донбасса, поэтому пришло время дать украинской армии необходимые средства для обороны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами