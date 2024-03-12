В США объявили о продаже ракет Польше примерно на $3,7 млрд

Вашингтон продаст Варшаве значительное количество ракет и сопутствующего оборудования примерно на $3,7 млрд. Об этом со ссылкой на Государственный департамент и профильное ведомство министерства обороны США, осуществляющее поставки военной техники и оружия за рубеж, сообщает ТАСС.

Речь идет о 21 высокоточной крылатой ракете AGM-158B-2 JASSM, 745 авиационных ракетах класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM средней дальности и 232 AIM-9X Sidewinder Block II малой дальности, пусковых установках, учебных ракетах, а также о секретном испытательном оборудовании и программном обеспечении, обучении личного состава, транспортировке, предоставлении запасных частей и техническом обслуживании.

По версии Вашингтона, выполнение договоренностей о продаже Варшаве ракет способствует достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является фактором политической стабильности и экономического прогресса на европейском континенте. В американской администрации считают, что тем самым повысят способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам и оперативную совместимость с НАТО. Также в Вашингтоне заявили, что ракетная сделка не изменит базовый военный баланс в Европе и не окажет негативного влияния на боеготовность системы обороны США.

Отмечается, что Госдепартамент уже выдал официальное разрешение на выполнение этих договоренностей. В течение 30 дней конгресс США должен изучить принятые договоренности и вынести окончательное заключение по этому вопросу.

До этого президент США Джо Байден заявил, что нет необходимости в размещении дополнительных американских войсках на границе Польши.

Ранее глава МИД Польши Сикорский допустил возможность отправки войск НАТО на Украину.