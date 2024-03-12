В Белгороде подвели итог неудачной попытке ВСУ прорваться в регион

На территории Белгородской области нет подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые безуспешно пытались сегодня, 12 марта, прорваться через государственную границу. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет», — заявил Гладков.

До этого Министерство обороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины не смогли прорваться на территорию поселка Теткино в Курской области, несмотря на множественные сообщения в украинских соцсетях и изданиях.

На кадрах видно, что местные жители остались в поселке и продолжают вести повседневную жизнь, в Теткино работает общественный транспорт и госучреждения. Аналогичная ситуация, судя по кадрам Минобороны, отмечается в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ.