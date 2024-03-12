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В Белгороде подвели итог неудачной попытке ВСУ прорваться в регион

Гладков заявил, на территории Белгородской области нет подразделений ВСУ

На территории Белгородской области нет подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые безуспешно пытались сегодня, 12 марта, прорваться через государственную границу. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет», — заявил Гладков.

До этого Министерство обороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины не смогли прорваться на территорию поселка Теткино в Курской области, несмотря на множественные сообщения в украинских соцсетях и изданиях.

На кадрах видно, что местные жители остались в поселке и продолжают вести повседневную жизнь, в Теткино работает общественный транспорт и госучреждения. Аналогичная ситуация, судя по кадрам Минобороны, отмечается в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ.

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