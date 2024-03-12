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Стало известно о планах США передать Украине новую партию ракет ATACMS

Politico: США 12 марта могут объявить о поставке на Украину новой партии ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена может в скором времени объявить о передаче Украине новой партии баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Ожидается, что Белый дом анонсирует очередной пакет военной помощи для украинских властей уже 12 марта. При этом речь идет о выделении $300 млн на поддержку Киева.

«Пакет будет включать в себя ряд противопехотных и противоснарядных средств, <...> более старую версию [ракет] ATACMS большой дальности действия», — уточнил источник издания, пожелавший остаться анонимным.

Он добавил, что эти ракеты способны преодолевать расстояние примерно в 161 км и нести боеголовки с сотнями кассетных бомб. Более того, США планируют поставить на Украину дополнительные снаряды для гаубиц калибром 155 мм и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

12 марта на сайте Белого дома был опубликован проект федерального бюджета на 2025 год. В том числе администрация Байдена включила в документ прежний запрос к американскому конгрессу о выделении $61,4 млрд на помощь Украине.

Ранее американский сенатор призвал больше не доверять Вашингтону, если он не поддержит Киев.

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