Полиция и армия перекрыла доступ к месту падения

В Ивановской области оцепили место падения транспортного самолета военно-космических сил России Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.

На данный момент территория вокруг Богородского сельского поселения перекрыта — дороги в село заблокированы сотрудниками дорожно-постовой службы, которые разворачивают подъезжающие машины.

Оцепление также выставлено в районе альтернативного проезда к месту крушения со стороны деревни Подталицы.

До этого стало известно, что в Богородском сельском поселении Ивановской области, где во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76, не будет вводиться режим чрезвычайной ситуации.

12 марта в Ивановской области рухнул российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет столкнулся с грузовиком.