Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция и армия перекрыла доступ к месту падения

В Ивановской области оцепили место падения Ил-76

close
100%
«SOTA»' class="item-image" >
РИА Новости/Телеграм-канал «SOTA»

В Ивановской области оцепили место падения транспортного самолета военно-космических сил России Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.

На данный момент территория вокруг Богородского сельского поселения перекрыта — дороги в село заблокированы сотрудниками дорожно-постовой службы, которые разворачивают подъезжающие машины.

Оцепление также выставлено в районе альтернативного проезда к месту крушения со стороны деревни Подталицы.

До этого стало известно, что в Богородском сельском поселении Ивановской области, где во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76, не будет вводиться режим чрезвычайной ситуации.

12 марта в Ивановской области рухнул российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет столкнулся с грузовиком.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 под Иваново
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами