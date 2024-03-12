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Глава района, где разбился Ил-76, не стал вводить режим ЧС

Глава района в Ивановской области не стал вводить режим ЧС после падения Ил-76

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РИА Новости

В Богородском сельском поселении Ивановской области, где во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76, не будет вводиться режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Ивановского района Сергей Низов в социальной сети «ВКонтакте».

«Состоялось КЧС муниципалитета, где было принято решение о том, что не требуется вводить на территории Богородского сельского поселения режима чрезвычайной ситуации», — пишет Низов.

Глава района выразил соболезнования членам семей и близким погибших членов экипажа и пассажиров.

До этого сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76, который упал на территории Ивановской области.

12 марта в Ивановской области рухнул российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет столкнулся с грузовиком.

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Крушение Ил-76 под Иваново
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