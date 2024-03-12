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ВСУ при попытке прорвать границу под Белгородом применили американские БМП

МО РФ: ВСУ использовали БМП Bradley при попытке прорыва границы РФ

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Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американские БМП Bradley при попытке прорыва границы России у села Сподарюшино в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры уничтоженной техники «диверсионно-разведывательных групп украинских террористических формирований в приграничной зоне».

«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав», — уточнили в министерстве.

Во вторник, 12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. Минобороны заявило, что отбило все нападения, граница не нарушена.

До этого в российском военном ведомстве прокомментировали попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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