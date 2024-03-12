Военный эксперт: Киев устраивает провокации накануне выборов в России

Киеву необходимо показать Западу, что он способен сорвать выборы в России. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя попытку прорыва украинских диверсантов через российскую границу. Однако, по словам эксперта, российские силовики были готовы к такому развитию событий, поэтому были предприняты дополнительные меры безопасности.

«С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областям — глупая затея. И сама по себе затея преследует исключительно политические цели. <...> Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», — рассуждает Онуфриенко.

Он отметил, что, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружений.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны РФ заявило, что отбило все нападения, граница не нарушена. По российским сводкам, Украина потеряла больше 100 человек и военную технику, включая танки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над Курской областью сбили четыре дрона ВСУ.