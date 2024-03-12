Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ

Российские солдаты уничтожили технику украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которая находилась в приграничной зоне недалеко от белгородского населенного пункта Нехотеевка. Видеозапись, на которой запечатлены поврежденные машины, опубликовало министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие страны не допустили проникновения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области. По данным Минобороны РФ, члены украинских диверсионных групп были ликвидированы на пограничном переходе.

При этом на кадрах, предоставленных российским ведомством, можно увидеть подбитую технику ВСУ. Также в ролике показывается, как выжившие украинские военные поднимают раненых и убегают с поля боя.

12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку прорваться в регион. В результате между бойцами ВСУ и российскими военными завязался стрелковый бой, по итогам которого нарушителям границ так и не удалось проникнуть на территорию страны.

Позже ситуацию прокомментировали в Минобороны РФ. Представители ведомства рассказали, что украинские диверсанты при поддержке танков и бронемашин пытались зайти на территорию государства сразу с трех направлений в Белгородской области. Примерно в то же время в районе курского села Теткино были отбиты четыре атаки ДРГ ВСУ.

Ранее Британию обвинили в подготовке украинских диверсантов к атакам на атомные электростанции (АЭС) в РФ.