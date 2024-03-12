В Воронежской области отменили опасность атаки дронов

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза опасности атаки БПЛА в регионе отменена», — написал он.

В 10:59 мск в Воронежской области объявляли ракетную опасность. Через полчаса Гусев сообщил, что ракетная опасность отменена, однако сохраняется угроза атаки БПЛА.

В 14:14 мск губернатор вновь заявил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Он отмечал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.