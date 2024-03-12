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В Курской области запретили распространять информацию о месте обстрелов

В Курской области запретили публиковать фото и видео о дислокации войск России

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rylskraion.ru

Оперативный штаб Курской области объявил о дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона. Об этом сообщает правительство области в своем Telegram-канале.

С этого момента в Курской области запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, а также военной инфраструктуре, критически важных объектах. Мера нужна, чтобы не допустить идентификации места их нахождения.

«Также запрещено распространять информацию о месте обстрела или попадания снаряда, использовании оружия или средств ПВО и беспилотников, если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета», — рассказали в правительстве региона.

Решение оперштаба должны исполнять все граждане, которые находятся на территории Курской области, отметили чиновники. Они также добавили, что новые меры безопасности, введенные в регионе, предусмотрены указом президента в рамках «среднего уровня реагирования».

До этого губернатор Курской области сообщил, что со стороны Украины неудачно попыталась прорваться в регион диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Роман Старовойт подчеркнул, что был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог связал атаки ВСУ с предстоящими выборами.

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