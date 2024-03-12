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Очевидец снял на видео момент удара беспилотника по магазину в Белгороде

Момент прилета беспилотника в здание магазина в Белгороде попал на видео

Житель Белгорода снял на видео момент попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здание магазина. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул N3».

На видео видно, что очевидец оказался рядом со зданием, в нескольких метрах от места попадания беспилотника. Сначала он снимал обстановку в округе, где происходила стрельба, но внезапно перед ним в здание влетел дрон и взорвался.

В результате взрыва при падении БПЛА в здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили четыре легковых автомобиля.

В этот же день ВСУ пытались атаковать беспилотником коммерческое предприятие. Гладков сообщил, что сотрудники Росгвардии смогли сбить беспилотник из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений на объекте нет, заключил Гладков.

До этого ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали мужчина и женщина. Жительница получился осколочное ранение лица, но от госпитализации отказалась. Мужчине осколок попал в живот, его доставили в больницу.

Также при атаке города БПЛА пострадало здание администрации Белгорода.

Ранее ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области.

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Обстрелы Белгорода
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