Российские военные при содействии оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня Himars американского производства. Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Кроме того, силы РФ поразили военнослужащих и военную технику ВСУ в 132-х районах.

Также оборонное ведомство сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении еще одного американского танка Abrams в зоне СВО. Кроме того, российские войска на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение военнослужащим и технике нескольких бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».