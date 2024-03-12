Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В бундестаге сообщили о дефиците солдат и снаряжения в армии Германии

Уполномоченная Хегль: армии ФРГ не хватает солдат, техники и снаряжения

close
100%
Wolfgang Rattay/Reuters

Вооруженным силам ФРГ (бундесвер) не хватает людей, снаряжения и техники, заявила уполномоченная немецкого парламента (бундестаг) Ева Хегль. Ее слова приводит ТАСС.

«У бундесвера, к сожалению, мало всего. Не хватает боеприпасов, запчастей, раций, танков, кораблей и самолетов. <...> По теме личного состава нового и позитивного у меня для вас нет», — рассказала Хегль, выступая перед журналистами в Берлине.

По словам уполномоченной, численность армии снижается и, по состоянию на конец 2023 года, в ней состояли 181 514 человек. При этом не заняты порядка 17,6% вакантных мест.

До этого новый генеральный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти страны должны в течение 10 лет тратить по €1 млрд на нужды гражданской обороны, в первую очередь, на строительство бункеров и бомбоубежищ. По словам Бергхеггера, после начала конфликта на Украине нельзя считать, что безопасность будет обеспечиваться сама по себе.

Ранее в США рассказали о том, что могло бы стать актом войны между Германией и РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами