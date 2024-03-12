В бундестаге сообщили о дефиците солдат и снаряжения в армии Германии

Вооруженным силам ФРГ (бундесвер) не хватает людей, снаряжения и техники, заявила уполномоченная немецкого парламента (бундестаг) Ева Хегль. Ее слова приводит ТАСС.

«У бундесвера, к сожалению, мало всего. Не хватает боеприпасов, запчастей, раций, танков, кораблей и самолетов. <...> По теме личного состава нового и позитивного у меня для вас нет», — рассказала Хегль, выступая перед журналистами в Берлине.

По словам уполномоченной, численность армии снижается и, по состоянию на конец 2023 года, в ней состояли 181 514 человек. При этом не заняты порядка 17,6% вакантных мест.

До этого новый генеральный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти страны должны в течение 10 лет тратить по €1 млрд на нужды гражданской обороны, в первую очередь, на строительство бункеров и бомбоубежищ. По словам Бергхеггера, после начала конфликта на Украине нельзя считать, что безопасность будет обеспечиваться сама по себе.

Ранее в США рассказали о том, что могло бы стать актом войны между Германией и РФ.