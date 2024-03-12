Жители села в Белгородской области получили ранения во время обстрела ВСУ

Белгородский район попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над районом несколько воздушных целей. В селе Головино зафиксированы прилеты неустановленных боеприпасов. Однако травмы получили двое местных жителей. У мужчины зафиксировали легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра. Бригада «скорой» доставила раненую в городскую больницу №2 города Белгорода, ей оказывают необходимую медпомощь. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести.

⠀

Гладков добавил, что после прилета снарядов в селе Головино на территории сельскохозяйственного предприятия повреждения нашли в административном здании и четырех автомобилях.

⠀

Также, по словам губернатора, разрушения нашли в поселке Политотдельский. Так повреждено остекление храма и детского сада, однако из людей никто не пострадал. Детей из дежурной группы в детском саду оперативно отправили домой к родителям.

В поселке Северный фрагмент снаряда пробил крышу в одном частном домовладении.

⠀

Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.

Ранее ВСУ атаковали торговый объект в Белгороде.