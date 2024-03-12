В США рассказали подробности о революционной российской торпеде

Известная еще во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» опередила время. Об этом пишет The National Interest.

»<…> торпеда советской эпохи произвела революцию в подводной войне», — уточнили в публикации.

В числе достоинств ракеты военные аналитики издания отметили способность развивать беспрецедентную скорость до 200 узлов, мощный двигатель и феномен суперкавитации. В статье назвали «Шквал» одним из самых инновационных видов подводного оружия, разработанного в Советском Союзе.

Ракета-торпеда, испаряя воду в пар в носовой части, создает газовый пузырь, который резко снижает сопротивление, позволяя быстро перемещаться по воде.

В статье обратили внимание, что торпеда не имеет головки самонаведения, координаты ее цели вводят непосредственно перед пуском. Современную модификацию оружия планируется значительно улучшить с учетом новых задач.

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